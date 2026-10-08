Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene lineup

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene su grilla completa y volverá a reunir durante tres jornadas a algunas de las principales figuras de la música internacional y argentina. El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como grandes protagonistas a Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta, en una programación que recorrerá géneros como hip-hop, pop, rock, R&B y música electrónica.

Entre los principales nombres internacionales también aparecen Queens of the Stone Age, que regresará al país después de nueve años; The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr, quien llegará por primera vez a la Argentina. La grilla sumará además a The Prodigy, una de las bandas referentes de la electrónica británica, junto con Dominic Fike, RAYE y Cage the Elephant. También estarán Leon Bridges, Lola Young y Geese, mientras que la escena electrónica tendrá representantes como Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi.

La edición 2027 tendrá además un fuerte protagonismo argentino, con TINI como una de las figuras centrales y debutante en el festival. También participarán Dillom, quien llegará con su tercer álbum, La Nueva Violencia, y Usted Señalemelo, que presentará su etapa más vinculada con la electrónica a partir de su disco Términos & Condiciones. A ellos se sumarán K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros artistas.

La propuesta volverá a combinar grandes espectáculos con nuevas figuras de distintas escenas musicales. Travis Scott llegará como uno de los principales exponentes del hip-hop global, Charli xcx representará al pop británico contemporáneo y The Killers aportará uno de los regresos más esperados del rock. David Guetta, en tanto, encabezará la propuesta electrónica, mientras que TINI ocupará uno de los lugares centrales de la representación argentina en el festival.

Lollapalooza Argentina 2027 se desarrollará durante tres días en el Hipódromo de San Isidro y volverá a ofrecer una alternativa para quienes sigan el evento desde sus casas. Flow transmitirá en vivo las tres jornadas para Argentina, Uruguay y Paraguay, con presentaciones de los distintos escenarios y contenidos exclusivos. Así, la próxima edición buscará combinar figuras consolidadas, artistas argentinos y nuevas apuestas en una grilla diseñada para atravesar distintas generaciones y estilos.

(Con información de Perfil)