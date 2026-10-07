“La noche que no callamos”: seis amigas y sus secretos llegan a la Feria del Libro de Salta

La escritora salteña Montserrat Bonduri Miralpeix presentará este sábado “La noche que no callamos” en el marco de la XVI Feria del Libro de Salta. La presentación se realizará a las 18 en la Usina Cultural, ubicada en España y Juramento, bajo la modalidad de Café Literario.

“La historia ronda alrededor de seis mujeres, seis amigas que se juntan en la noche y se comienzan a contar secretos”, adelantó la autora, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Bonduri Miralpeix contó que su acercamiento a la literatura estuvo marcado por la presencia de los libros en su familia. Su padre es escritor y su madre, una lectora habitual, por lo que la lectura formó parte de su vida desde pequeña.

Sin embargo, fue después de la pandemia cuando decidió comenzar a escribir. Primero realizó talleres virtuales de narrativa y guion audiovisual, motivada también por su interés en el cine. Más adelante continuó su formación en Salta con la profesora María Fernanda Barros.

La posibilidad de publicar el libro llegó después de un proceso de consultas y decisiones personales. Bonduri Miralpeix explicó que optó por la autopublicación y que el aspecto económico fue una de las principales dificultades.

“Yo soy autopublicada, o sea, no es que alguna editorial de renombre me buscó para editarme el libro”, señaló. Según contó, dejó el proyecto en pausa durante casi un año, hasta que en 2025 decidió avanzar con la edición.

“La noche que no callamos” ya tuvo una presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en mayo. Ahora llegará a la feria salteña, una instancia que, según reconoció la escritora, le genera incluso más nervios que su participación en Buenos Aires.

Durante el encuentro del sábado, la autora buscará compartir con el público tanto la historia de las seis protagonistas como su propia experiencia de escritura y publicación. La actividad será gratuita y abierta al público.

Una charla sobre las voces femeninas en la literatura

Además de la presentación de su libro, Montserrat Bonduri Miralpeix participará el domingo 11 de octubre, a las 21, de una charla junto a la escritora salteña Marcia Mac Gaul denominado “El silencio y la voz de los personajes literarios femeninos”, en el que abordaran las historias de mujeres, sus voces y la manera en que la ficción refleja los prejuicios, los mandatos sociales y los silencios presentes en la sociedad.

Bonduri explicó que la propuesta surgió a partir de puntos en común entre sus obras y la novela Somos Amigas, que Mac Gaul presentó en la edición anterior de la feria y que aborda las relaciones de parejas swingers.

“Es un tema muy interesante porque también habla de prejuicios, habla de mandatos, habla de secretos, de silencios, y con ella vamos a llevar adelante una charla en el Café Literario donde hablamos del silencio y la voz de los personajes femeninos en la literatura”, señaló.

La actividad estará abierta al público, con entrada libre y gratuita. La autora destacó la posibilidad de participar de estos espacios culturales sin costo para los asistentes, especialmente en el contexto económico actual.