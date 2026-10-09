¿Conviene jubilarse apenas se cumplen los requisitos? La recomendación de Julia Toyos

Cumplir la edad y los años de aportes no significa necesariamente que una persona deba jubilarse inmediatamente, según explicó la abogada previsional Julia Toyos durante su columna en Pelo & Barba por Aries.

Ante la consulta de una oyente sobre si convenía seguir trabajando o iniciar cuanto antes el trámite, Toyos recomendó primero calcular el haber estimado y evaluar la situación personal antes de tomar una decisión.

“No se jubile si no lo siente, no se jubile si todavía tiene ganas de trabajar. Haga el cálculo de cuánto va a cobrar jubilado, así no se sorprende”, expresó.

La especialista sostuvo que también debe existir una planificación sobre qué hacer una vez terminada la etapa laboral. Contó que en sus consultas pregunta por actividades, proyectos postergados y objetivos personales para evitar que el retiro implique pasar abruptamente “del trabajo a la nada”.

Toyos señaló además que muchos jubilados desconocen beneficios vinculados con medicamentos, servicios o asistencia social, y recomendó consultar cada situación particular para determinar qué coberturas pueden solicitarse. En casos de tratamientos permanentes, mencionó la posibilidad de gestionar documentación médica y tramitar mayores niveles de cobertura cuando corresponda.