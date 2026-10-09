Rutas de Salta transitables, pero con precaución por obras, viento, lluvias y baches

Las principales rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables este viernes 9 de octubre, aunque distintos tramos requieren circular con precaución por obras, viento, lluvias y deterioro de la calzada.

Según el informe actualizado de Defensa Civil, en la red nacional la RN 34 presenta trabajos sobre la calzada; la RN 81, desvíos por obras; y la RN 86, reducción de carril. También se registran trabajos en un puente de la RN 9 y obras entre los kilómetros 38 y 45 de la RN 51.

Las condiciones meteorológicas afectan especialmente a dos corredores: en la RN 68 se reportan lluvias leves y se recomienda circular con precaución, mientras que en la RN 40 hay vientos fuertes. Por su parte, las rutas nacionales 50 y 16 figuran transitables y en buen estado.

En cuanto a las rutas provinciales, la RP 13 entre Orán y Rivadavia está habilitada, aunque se advierte por la presencia de animales sueltos en sectores rurales. Sobre la RP 19, que conecta San Martín, Metán y Anta, hay sectores de ripio con calamina suelta, por lo que se recomienda reducir la velocidad.

La RP 18, en el corredor Cafayate–Chicoana–La Viña–Molinos, presenta pozos y baches especialmente entre La Viña y Molinos. En tanto, la RP 15, entre Rosario de Lerma, Los Andes e Iruya, tiene huellas con baches y desvíos vinculados a obras en altura.

En los corredores incluidos en el reporte no se informaron cortes totales, pero las autoridades pidieron mantener las luces encendidas, respetar la señalización y reducir la velocidad en los sectores afectados.