Una ambulancia del SAMEC chocó con una moto bajo el puente de la Coca

Un motociclista resultó herido tras chocar con una ambulancia del SAMEC en inmediaciones del puente de la Coca, en la zona sur de la ciudad de Salta. El siniestro ocurrió mientras el vehículo sanitario trasladaba a una paciente en situación de emergencia, con las sirenas y balizas encendidas.

En N&N por Aries, Miriam Castillo, de la Policía Vial, explicó que el personal policial intervino tras recibir un aviso del Sistema de Emergencias 911.

Según detalló, la ambulancia circulaba por la zona de avenida Palacios y se disponía a tomar la rotonda para incorporarse a avenida Chile cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se produjo la colisión con una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital San Bernardo para recibir atención médica.

En tanto, la paciente que viajaba en el móvil sanitario debió ser trasladada a otra ambulancia para continuar su derivación a un centro de salud cercano.

La ambulancia circulaba con sirenas y balizas

Castillo confirmó que el vehículo de emergencias se encontraba realizando un traslado urgente al momento del siniestro.

“Iba con balizas y sirenas en su desplazamiento”, precisó la integrante de la Policía Vial.

El motociclista llevaba casco protector, que los efectivos encontraron sobre la calzada, aunque todavía no pudieron establecer si lo tenía colocado al momento del impacto.

La prioridad de una ambulancia no es absoluta

La representante policial también aclaró cuáles son las condiciones de circulación para los vehículos de emergencia, especialmente cuando atraviesan intersecciones semaforizadas.

“Los vehículos de emergencia al momento de su circulación tienen prioridad, pero no es absoluta”, explicó.

En ese sentido, remarcó que, incluso cuando circulan con sirenas y balizas, los conductores deben adoptar las precauciones necesarias para evitar accidentes.

Personal policial continúa con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades.