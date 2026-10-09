Ya no alcanza para las facturas: el consumo se vuelca al "pan de ayer" en las panaderías salteñas

La pérdida de poder adquisitivo está modificando los hábitos de consumo en las panaderías de Salta. Los clientes concentran cada vez más sus compras en el pan francés, reducen productos como facturas y medialunas y, en algunos casos, buscan directamente mercadería del día anterior a menor precio.

Así lo describió Daniel Romano, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y de la Cámara de Panaderos de Salta, en Pelo & Barba por Aries.

Uno de los cambios más visibles, señaló, aparece a la salida de las escuelas. Según Romano, era habitual que los chicos pasaran por las panaderías para comprar una factura o una medialuna, algo que hoy ocurre con mucha menor frecuencia. “Ahora no”, resumió.

El dirigente explicó que una docena de medialunas puede ubicarse actualmente entre $10.000 y $15.000, dependiendo del comercio, un gasto que considera cada vez más restrictivo para gran parte de los hogares. Frente a ese escenario, el consumo se concentra en productos básicos.

La situación también dejó una postal que, según Romano, se volvió frecuente: clientes que preguntan por “pan de ayer” o facturas del día anterior, productos que algunas panaderías venden a mitad de precio para evitar perder la mercadería que quedó sin vender.

“Te viene quedando la mercadería”, explicó, y sostuvo que esa misma caída de ventas obliga a los comercios a buscar alternativas para recuperar al menos parte del costo.