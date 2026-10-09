Panaderías en crisis: el sector calcula cerca de 1.000 cierres en todo el país

La crisis de las PyMEs también alcanza a la industria panadera. Desde el sector estiman que alrededor de 1.000 panaderías habrían cerrado en todo el país, aunque advierten que no existe un registro oficial que permita establecer una cifra definitiva.

El presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan, Daniel Romano, explicó en Pelo & Barba por Aries que el cálculo surge de información aportada por una importante empresa proveedora de insumos, con distribuidores en distintas provincias.

“No hay una estadística porque no figura en ningún lado cuántas panaderías son las que han cerrado”, aclaró Romano. Sin embargo, indicó que esa compañía, a partir de los datos de sus distribuidores, calcula que los cierres “aproximadamente rondarían 1.000 en el país”.

Para el dirigente, el principal problema es la caída del consumo. A eso se suman aumentos en servicios, alquileres, impuestos y costos laborales que las pequeñas empresas tienen dificultades para trasladar a precios sin profundizar la retracción de las ventas.

Romano sostuvo además que en Salta se multiplicaron los pequeños puestos informales de panificados, facturas, tortillas y otros alimentos en esquinas, plazas y avenidas. Interpretó ese fenómeno como una respuesta de personas que perdieron changas o necesitan generar ingresos diarios.

“La gente busca cómo hacer para que le ingrese el dinero”, expresó, y planteó que el empleo comenzó a ocupar un lugar cada vez mayor entre las preocupaciones sociales.