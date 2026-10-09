“Vine a pagar y no me avisaron”: sorpresa entre afiliados por el cierre del IPS

El asueto administrativo del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) sorprendió este viernes a afiliados que llegaron hasta la sede de Mitre al 300 para realizar trámites y se encontraron con las puertas cerradas.

En diálogo con Pelo & Barba por Aries, varias personas aseguraron que no habían sido notificadas de la suspensión de la atención. Una mujer contó que había llegado para pagar su cuota. “No me avisaron nada. Y encima vengo a pagar”, expresó al conocer la situación.

Otra afiliada confirmó que recién en el lugar le explicaron que la atención presencial se retomará el martes. En la entrada permanece personal que responde consultas básicas y comunica las alternativas disponibles ante urgencias.

El IPS había comunicado previamente que este viernes 9 de octubre no habría atención al público debido al traslado del asueto correspondiente al aniversario de la obra social, celebrado el 6 de octubre.

La interrupción se extenderá durante cuatro días: el lunes 12 tampoco habrá atención por el feriado nacional, por lo que la actividad habitual se normalizará recién el martes 13 de octubre.