Lepra en Salta: 54 casos desde 2020 y pacientes que todavía llegan tarde al diagnóstico

Salta registró 54 diagnósticos de lepra desde 2020 hasta septiembre de 2026. El dato permite mirar más allá de los 12 casos informados este año: durante los últimos seis años, Orán concentró el 42,6% de los positivos, seguido por Capital, con el 22,2%, y Anta, con el 20,4%. Del total de pacientes detectados desde 2020, el 61,1% fueron hombres y el 38,9% mujeres.

En diálogo con Pelo & Barba por Aries, la jefa del programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, pidió analizar el aumento actual con perspectiva. “Salta antiguamente notificaba 20, 24, 25 casos de lepra”, recordó, y señaló que después hubo un descenso que llevó a diez casos en 2022 y registros todavía menores en los años posteriores.

Tapia explicó que detrás de los nuevos diagnósticos confluyen varios factores. Mencionó una mayor capacidad para reconocer la enfermedad, pacientes que llegan desde otras provincias y condiciones de hacinamiento, debido a que la transmisión requiere contactos estrechos y sostenidos. “Lo importante es que los tenemos identificados”, remarcó sobre los casos detectados.

Durante 2026 se notificaron cinco casos en Capital, cuatro en Orán y uno respectivamente en San Martín, La Viña y Anta. La serie oficial muestra 5 casos en 2020, 8 en 2021, 10 en 2022, 7 en 2023, 6 en 2024 y 6 en 2025.