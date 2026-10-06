“Esto no es como la gripe”: cómo se contagia la lepra y por qué puede tardar años en manifestarse

La aparición de nuevos casos de lepra en Salta volvió a generar preguntas sobre cómo se produce el contagio. Emilce Tapia explicó por Aries que la bacteria puede transmitirse mediante secreciones respiratorias, pero aclaró que el contacto debe ser estrecho y prolongado y que una exposición ocasional no implica automáticamente desarrollar la enfermedad.

“Hay un 90 o 95% de la población que ya de por sí es inmune a la patología”, sostuvo la especialista. Por eso insistió en diferenciar la lepra de infecciones respiratorias de rápida transmisión: “Esto no es como la gripe”, remarcó, y agregó que se trata de una enfermedad mucho más crónica, que puede tardar bastante tiempo en hacerse evidente.

Otro dato explica por qué el seguimiento sanitario es prolongado. El Ministerio de Salud señala que el período de incubación suele ser de tres a cinco años y puede extenderse hasta diez, por lo que un diagnóstico actual puede corresponder a un contacto ocurrido mucho tiempo atrás.

Cuando aparece un caso, los equipos sanitarios estudian a los integrantes de la familia y otros contactos cercanos. Tapia explicó que puede indicarse quimioprofilaxis y destacó que, una vez iniciado adecuadamente el tratamiento, el paciente deja de constituir una fuente de contagio.

El tratamiento puede extenderse entre uno y dos años, según la forma clínica, y una vez concluido se mantienen controles durante cinco años.