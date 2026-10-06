Colecta de sangre en Plaza Belgrano: quiénes pueden donar y en qué horario

El Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 7 de octubre una colecta de sangre en Plaza Belgrano, donde se recibirán donaciones de todos los grupos y factores entre las 8.30 y las 13. El móvil sanitario estará ubicado sobre calle Balcarce.

Podrán donar personas de 16 a 65 años, con un peso superior a 50 kilos, que concurran con documento de identidad. Desde Salud remarcaron que no es necesario estar en ayunas y recomendaron hidratarse correctamente antes de la extracción.

No podrán hacerlo embarazadas o mujeres en período de lactancia, ni quienes hayan atravesado durante los últimos seis meses una cirugía, endoscopía o colonoscopía. El mismo plazo alcanza a quienes se hayan realizado tatuajes o colocado piercings. Quienes hayan tomado antibióticos deberán esperar siete días desde la última dosis, mientras que las personas que hayan tenido dengue podrán donar luego de tres meses.

Durante la jornada también participará personal del CUCAI Salta, que brindará información e inscribirá a potenciales donantes de médula ósea. Para incorporarse al registro nacional, los voluntarios deben donar una unidad de sangre que permita realizar los estudios genéticos correspondientes.

Fuera de este operativo, quienes quieran donar espontáneamente pueden concurrir al Centro Regional de Hemoterapia, en Bolívar 687, de lunes a viernes hábiles de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12.