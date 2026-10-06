Lepra: llegar tarde al diagnóstico puede dejar secuelas evitables

La lepra conserva una carga histórica que, para los especialistas, sigue jugando en contra del diagnóstico temprano. En diálogo con Pelo & Barba por Aries, la jefa del programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, cuestionó expresiones como “enfermedad bíblica”, porque refuerzan una imagen asociada al aislamiento y al miedo. “Eso es parte de la mala prensa que tenemos. Uno pone eso y ¿qué hace? El paciente se esconde”, planteó.

La especialista insistió en que la realidad sanitaria actual es muy distinta. “Hay tratamiento, es gratuito y es una enfermedad curable”, remarcó. La medicación se realiza de manera ambulatoria y ya no existen razones médicas para separar al paciente de su familia o comunidad como ocurría décadas atrás. Una vez iniciado correctamente el tratamiento, la capacidad de transmisión disminuye hasta dejar de representar una fuente de contagio.

El problema de llegar tarde no es menor. La enfermedad afecta principalmente la piel y los nervios periféricos y puede comenzar con manchas persistentes, zonas donde se pierde la sensibilidad al calor o al dolor, hormigueos en manos y pies o adormecimiento.

Salud Pública advierte que, cuando el diagnóstico se demora, pueden aparecer heridas, hemorragias nasales, compromiso neurológico y deformaciones. Además, la lepra tiene una evolución lenta: su período de incubación suele ser de tres a cinco años y puede extenderse hasta diez, por lo que los síntomas pueden aparecer mucho tiempo después del contacto con la bacteria.

Tapia explicó que la consulta inicial tampoco requiere necesariamente llegar a un dermatólogo. “Médico clínico y médico de familia están aptos para hacer un diagnóstico”, señaló. En Capital, los hospitales Señor del Milagro y San Bernardo funcionan como centros de referencia, mientras que también hay personal capacitado en hospitales cabecera del interior, especialmente en el norte provincial.