“El límite no puede ser Perico”: el norte salteño reclama cambios en la licitación del Belgrano Cargas

El presidente de ProGrano, Pedro Arias, planteó en Pelo & Barba por Aries la preocupación del sector productivo por el futuro de la infraestructura del norte salteño. Aseguró que la falta de trenes, el deterioro de las rutas y la menor disponibilidad de camiones encarecen y dificultan el traslado de la producción hacia los centros de comercialización.

Uno de los principales cuestionamientos está puesto sobre el ramal C15, que conecta el norte salteño con Perico, Jujuy. Arias afirmó que quedó afuera de las obras obligatorias contempladas en el proceso de privatización ferroviaria y expresó el temor de que, si la inversión no queda expresamente exigida, finalmente no se ejecute.

A eso sumó la situación de la Ruta Nacional 34. Según señaló, el esquema de concesión alcanza hasta San Pedro de Jujuy y deja nuevamente fuera a San Martín y Orán, dos departamentos a los que definió como altamente productivos. Estimó que esa región genera aproximadamente 1,8 millones de toneladas anuales entre soja, maíz, poroto, azúcar, alcohol y cultivos especiales.

Ese volumen representa, según Arias, alrededor de 40.000 viajes de camiones por año sobre rutas que actualmente presentan serias deficiencias. ProGrano busca que Nación modifique las condiciones antes de la licitación y reclama el acompañamiento del Gobierno provincial. “Sería una lástima que, en esta oportunidad histórica, el norte salteño quede afuera”, sostuvo.