La frontera agrava los robos rurales en el norte: denuncian que la mercadería termina en Bolivia

El presidente de ProGrano, Pedro Arias, advirtió por los robos que afectan a productores salteños y señaló particularmente la situación del norte provincial, donde parte de los granos sustraídos puede terminar comercializada en Bolivia. Lo explicó en Pelo & Barba por Aries, luego de una reunión mantenida con autoridades del Ministerio Público.

Según Arias, uno de los mecanismos utilizados consiste en aprovechar el período que transcurre entre la cosecha y el retiro de la producción. Los granos quedan acopiados en big bags de aproximadamente 1.000 kilos en los campos y, durante la noche, grupos organizados ingresan con vehículos para llevárselos. “Van con camiones, hacen todo un operativo a la noche”, describió.

El dirigente diferenció además los delitos según la zona productiva. Mientras que el abigeato tiene mayor incidencia en Anta, en el norte aparecen con mayor frecuencia robos de granos, porotos y otros cultivos, con el agravante de la cercanía fronteriza.

Tras el encuentro con autoridades judiciales, Prograno planteó conformar una mesa de trabajo con fiscales del interior para mejorar la comunicación entre jurisdicciones que enfrentan problemas similares. Arias destacó que actualmente existe llegada tanto al Ministerio de Seguridad como al Ministerio Público, aunque reconoció que los robos y hurtos continúan.