Alto riesgo de incendios en Salta: piden extremar cuidados por sequedad, viento y baja humedad

Defensa Civil advirtió que las condiciones actuales favorecen la rápida propagación del fuego. La alerta alcanza a Salta Capital, Tartagal, Orán y Cafayate.
 
Salta08/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este jueves 8 de octubre se mantiene alto el índice de peligro de incendios forestales en distintos puntos de la provincia, entre ellos Salta Capital, Tartagal, Orán y Cafayate.

El organismo señaló que la combinación de sequedad extrema, vientos moderados y baja humedad genera un escenario propicio para que cualquier foco pueda expandirse con rapidez, por lo que pidió reforzar las medidas preventivas.

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Entre las principales recomendaciones, Defensa Civil recordó que está prohibido encender fogatas en zonas rurales y de monte, y solicitó no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni materiales encendidos en rutas, caminos o sectores con vegetación.

También pidió no realizar quemas de residuos ni quemas agrícolas, que permanecen suspendidas hasta nuevo aviso, y mantener despejados los alrededores de las viviendas para evitar acumulaciones de pastizales, ramas y basura seca.

Ante la presencia de humo o fuego sospechoso, se recomienda dar aviso inmediato al 911 y evitar acercarse al sector afectado.

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