Alto riesgo de incendios en Salta: piden extremar cuidados por sequedad, viento y baja humedad

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este jueves 8 de octubre se mantiene alto el índice de peligro de incendios forestales en distintos puntos de la provincia, entre ellos Salta Capital, Tartagal, Orán y Cafayate.

El organismo señaló que la combinación de sequedad extrema, vientos moderados y baja humedad genera un escenario propicio para que cualquier foco pueda expandirse con rapidez, por lo que pidió reforzar las medidas preventivas.

Entre las principales recomendaciones, Defensa Civil recordó que está prohibido encender fogatas en zonas rurales y de monte, y solicitó no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni materiales encendidos en rutas, caminos o sectores con vegetación.

También pidió no realizar quemas de residuos ni quemas agrícolas, que permanecen suspendidas hasta nuevo aviso, y mantener despejados los alrededores de las viviendas para evitar acumulaciones de pastizales, ramas y basura seca.

Ante la presencia de humo o fuego sospechoso, se recomienda dar aviso inmediato al 911 y evitar acercarse al sector afectado.