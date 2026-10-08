Rutas de Salta: lloviznas, fuertes vientos y calzadas irregulares obligan a circular con precaución

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta actualizó este jueves 8 de octubre el estado de las principales rutas nacionales y provinciales y recomendó extremar las precauciones en distintos puntos de la provincia por las condiciones meteorológicas y el estado de las calzadas.

En la red nacional se mantienen bajo control las rutas 34, 50, 81, 86, 9, 16, 68, 40 y 51. El informe advierte por obras, baches y presencia de animales en la vía, mientras que en sectores de San Martín, Metán, Anta, Cafayate y La Caldera se registran cielo nublado y lloviznas.

La situación más compleja se presenta en Los Andes, donde se informaron temperaturas de hasta -1°C, vientos de alrededor de 40 km/h y ráfagas fuertes. En la Ruta de la Cornisa, en La Caldera, se recomienda circular con luces bajas, reducir la velocidad y extremar los cuidados por la humedad en la calzada.

En las rutas provinciales, Defensa Civil también advirtió por animales sueltos, especialmente durante el amanecer y el atardecer, además de sectores con calamina, pozos y ripio. Entre las zonas relevadas aparecen Orán, Rivadavia, San Martín, Metán, Anta, Cafayate, Chicoana, La Viña, Molinos, Rosario de Lerma, Los Andes, Iruya y Cachi.

Ante estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad, circular con las luces encendidas y revisar el vehículo antes de viajar, además de llevar agua, abrigo y combustible suficiente en recorridos largos.