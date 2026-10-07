La Municipalidad y la Policía desalojaron una ocupación irregular bajo un puente

La preocupación de los vecinos por el deterioro de la convivencia urbana y los riesgos en materia de seguridad vial y ciudadana motivó una nueva intervención coordinada entre la administración local y las fuerzas de seguridad en la zona oeste de la capital salteña.

El procedimiento, encabezado por la Dirección General de la Patrulla Ambiental con el respaldo operativo de la Policía de Salta, se centró en el bajo puente que vertebra los barrios Villa Asunción, Villa Los Sauces y San Pablo, un espacio que se encontraba afectado por una ocupación irregular y la proliferación de acumulación de residuos.

Según detalló el titular del área, Juan Pablo Farfán, los equipos de limpieza removieron una importante cantidad de elementos precarios —desde mobiliario roto y colchones hasta botellas y restos orgánicos— que habían convertido el sector en un punto crítico de inseguridad y malestar para transeúntes y conductores.