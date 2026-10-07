Fuga de "Conejo" Martínez: allanaron empresa de catering minero y el country Altos de San Lorenzo

Se ordenaron 34 allanamientos en la capital salteña, Orán y Aguas Blancas. Desde locales comerciales a domicilios particulares.
Judiciales07/10/2026 Melina Sola

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Fue en el marco de una investigación federal por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que tiene como sospechoso principal a Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, quien logró profugarse. 

En total la justicia federal ordenó 34 allanamientos simultáneos en la capital salteña, Orán y Aguas Blancas. Entre los detenidos está el contador José “Oso” Dimas Ruiz, también involucrado con el asalto en Abra del Sol, su hijo, y también varios familiares de Conejo Martínez.  

OREJA MARTINEZSe fugó el exintendente de Aguas Blancas "Conejo" Martínez antes de ser detenido por narcolavado

Entre los locales allanados el sábado pasado, se cuentan un local en Caseros al 1300 donde funciona un centro fonoaudiológico y un estudio jurídico, la sede de la firma El Huayra S.A.S. y el club de campo Altos de San Lorenzo.

Los secuestros incluyen vehículos, celulares, remitos de empresas de encomiendas, computadoras, discos rígidos y documentación de varias de firmas investigadas.

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