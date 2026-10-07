Fuga de "Conejo" Martínez: allanaron empresa de catering minero y el country Altos de San Lorenzo

Fue en el marco de una investigación federal por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que tiene como sospechoso principal a Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas, quien logró profugarse.

En total la justicia federal ordenó 34 allanamientos simultáneos en la capital salteña, Orán y Aguas Blancas. Entre los detenidos está el contador José “Oso” Dimas Ruiz, también involucrado con el asalto en Abra del Sol, su hijo, y también varios familiares de Conejo Martínez.

Entre los locales allanados el sábado pasado, se cuentan un local en Caseros al 1300 donde funciona un centro fonoaudiológico y un estudio jurídico, la sede de la firma El Huayra S.A.S. y el club de campo Altos de San Lorenzo.

Los secuestros incluyen vehículos, celulares, remitos de empresas de encomiendas, computadoras, discos rígidos y documentación de varias de firmas investigadas.