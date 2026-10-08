Pasos fronterizos: Chile complicado por el viento y cruces a Bolivia y Paraguay operativos

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el parte actualizado de los pasos fronterizos de la provincia y advirtió que las condiciones más adversas se concentran en los cruces hacia Chile, donde se registran fuertes vientos y bajas temperaturas.

El Paso Sico permanece cerrado para tránsito vehicular y peatonal, con una mínima de -3°C, máxima de 9°C y vientos de unos 34 km/h. El Paso de Jama también se encuentra cerrado, con temperaturas de entre -6°C y 14°C y ráfagas sostenidas que rondan los 77 km/h.

En tanto, el Paso Socompa continúa habilitado únicamente para transporte ferroviario de cargas entre Salta y Chile. Allí se esperan vientos de hasta 84 km/h, con mínima de -1°C y máxima de 11°C. Defensa Civil recomendó extrema precaución por las ráfagas y las bajas temperaturas.

Los cruces hacia Bolivia

En la frontera con Bolivia, los principales pasos permanecen operativos. Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 21, con cielo nublado, lloviznas y temperaturas entre 18°C y 27°C.

El paso de Salvador Mazza está habilitado las 24 horas, aunque se prevén tormentas con una probabilidad del 50%. También permanece abierto durante todo el día el cruce de Los Toldos, donde se esperan condiciones frías y cielo nublado.

Por su parte, el puente internacional de Aguas Blancas continúa habilitado las 24 horas para tránsito vehicular y peatonal, con control migratorio operativo.

Misión La Paz, habilitado hasta las 20

El paso internacional Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay, está habilitado este jueves de 7 a 20 para vehículos y peatones. El reporte prevé cielo nublado, posibilidad de lluvias aisladas, una máxima de 33°C y vientos leves del noreste.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de los pasos antes de viajar, portar documentación vigente y extremar las precauciones ante cambios meteorológicos, especialmente en los cruces de altura.