Fiore llamó a recuperar la lectura en tiempos de pantallas y redes sociales

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, destacó la importancia de recuperar el hábito de la lectura entre niños y adolescentes, en el marco de la Feria del Libro de Salta, que comenzó este jueves 8 de octubre. La funcionaria expresó su preocupación por la pérdida de contacto con los libros en los hogares y aseguró que las escuelas cumplen un papel fundamental para despertar el interés por la literatura.

“Es muy doloroso saber que en muchas familias ya ni siquiera hay un solo libro, con lo cual leer dos o tres páginas para algunos chicos ya se vuelve toda una proeza”, manifestó Fiore al ser consultada sobre el desafío de fomentar la lectura en tiempos dominados por las pantallas y el consumo inmediato de contenidos.

Más de 140 libros y 250 actividades

La ministra celebró la magnitud de la feria, que contará con más de 140 presentaciones de libros y más de 250 actividades culturales, entre propuestas literarias, obras de teatro, juegos y espacios destinados especialmente a los niños.

Según detalló, participan representantes de más de 15 municipios y departamentos salteños, además de delegaciones de tres países y escritores de provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

“Salta es una tierra de poetas y de cantores”, expresó Fiore, quien consideró que la feria representa una oportunidad para reconocer a los autores consagrados y descubrir nuevos talentos de la provincia.

Los estudiantes también cuentan sus propias historias

Durante la recorrida, la funcionaria presentó un libro elaborado por alumnos salteños, en el que los estudiantes expresaron sus experiencias, inquietudes y sentimientos.

“Los chicos ponen palabras a sus sueños, ponen palabras a sus miedos, ponen palabras a sus problemas”, destacó. Para Fiore, estas producciones permiten que los docentes conozcan mejor las realidades de sus estudiantes y fortalezcan el vínculo educativo.

Además, anticipó que este viernes habrá una presentación literaria realizada por estudiantes que se encuentran en contextos de encierro, una propuesta que busca mostrar el valor de la escritura como herramienta de expresión.

Finalmente, invitó a las familias salteñas a participar de las actividades y remarcó que la feria no está destinada únicamente a estudiantes o especialistas, sino a toda la comunidad.