Murió a los 81 años Piero, la voz entrañable de la memoria

La música latinoamericana despide a uno de sus referentes más entrañables y singulares. Piero, el artista que supo fusionar la ternura de la balada con la potencia de la canción de protesta, falleció este miércoles a los 81 años, tras transitar un delicado cuadro de salud que lo mantenía en estado grave.

Dueño de una sensibilidad única y de una voz que atravesó fronteras, supo erigirse como el estandarte de una época dorada de la trova y el testimonio social, logrando mantenerse vigente y respetado con la llegada de la democracia.

Desde himnos generacionales que marcaron a fuego la memoria colectiva —como aquel inolvidable "Mi viejo"— hasta la fuerza reivindicativa de "Para el pueblo lo que es del pueblo", su obra se convirtió en refugio de la resistencia y en un puente afectivo indispensable para varias generaciones.

Marcado por el exilio, las idas y vueltas y una carrera construida tanto en los escenarios argentinos como en el resto del continente, el propio cantautor solía definirse con la honestidad brutal de haber boicoteado su propio éxito comercial en pos de la coherencia.

(Con información de Clarín)