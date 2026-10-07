Feria del Libro: Periodistán llega a Salta para contar los mundos que suelen quedar fuera del relato

Fernando Duclos, más conocido como Periodistán, llegará este sábado a la XVI Feria del Libro de Salta, que se realizará del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural con entrada libre y gratuita. El periodista será uno de los invitados especiales y participará de una charla en el Café Literario, donde repasará sus viajes, sus libros y la forma en que decidió contar lugares del mundo poco transitados por el turismo tradicional.

Antes de llegar a Salta, Duclos conversó con Pelo & Barba por Aries y resumió de una manera particular aquello que terminó convirtiéndose en su profesión.

“Una vez me empecé a preguntar de qué trabajo, básicamente, y terminé decidiendo que trabajo de Periodistán. Eso soy yo, trabajo de mí mismo”, contó.

El proyecto nació a partir de un viaje que comenzó en 2019 y lo llevó por países como Afganistán, Irán, Irak, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Pakistán, Ruanda, Burundi y Somalia. Sin seguidores, sponsors ni una estructura detrás, empezó a publicar lo que encontraba en esos destinos y, especialmente, aquello que contrastaba con la imagen que suele construirse desde lejos.

“De ciertos países lo único que se cuenta son los problemas”, explicó. Duclos señaló que su interés estuvo desde el comienzo en correr el foco del viajero para ponerlo sobre las personas y sus formas de vida. “Hay gente que ríe, baila, come, estudia, lee, aprende”, sostuvo, y planteó que viajar también permite comprender que la manera occidental de interpretar conceptos como el amor, el tiempo, la vida o la muerte no es universal.

Uno de los ejes que más desarrolló durante la entrevista fue el de los prejuicios sobre Medio Oriente y el mundo islámico. “Hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo. ¿Por qué si yo digo Islam automáticamente la gente piensa en Bin Laden y no piensa en Karim Benzema o Mbappé?”, preguntó. Para Periodistán, esa asociación responde a una construcción que termina presentando sociedades enormes y diversas como si fueran una única realidad.

Su experiencia en Irán, donde pasó unos 90 días, fue uno de los ejemplos que utilizó para explicar esa distancia entre la imagen previa y lo que encontró personalmente. “En Irán está la gente más hospitalaria del planeta, por escándalo”, aseguró. Recordó invitaciones constantes a comer, alojarse o tomar té y aclaró que su intención nunca fue idealizar esos países: “No vengo a romantizar a nadie, sino a contar algo que estoy viviendo”.

Aquellos relatos que comenzaron de manera espontánea en redes terminaron convirtiéndose con el tiempo en libros, programas de televisión, espectáculos y viajes guiados. Ahora una nueva escala será Salta, donde Duclos llegará este sábado para encontrarse con los lectores en una Feria del Libro que reunirá también a figuras como Lucrecia Martel, Narda Lepes, Andrés Burgo y Silvia Schujer.