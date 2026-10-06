Jacinta Condorí lleva su identidad calchaquí a la Feria del Libro de Salta

La cantora Jacinta Condorí visitó los estudios de Aries y habló sobre su recorrido artístico, su vínculo con la cultura del norte y la presentación que realizará en la Feria del Libro de Salta.

Condorí explicó que su propuesta para la Feria parte de la unión entre literatura y música. “Las poesías se han hecho música”, señaló, y adelantó que su presentación estará dedicada a Jaime Dávalos y Ariel Petrocelli, dos referentes fundamentales de la poesía y la canción salteña.

La artista contó que ese homenaje ya recorrió distintos puntos de los Valles Calchaquíes, con presentaciones en Santa María de Catamarca, Tucumán, Cafayate y San Carlos, y que ahora llegará a la capital salteña. “Es un manifiesto importante local para reivindicar lo que han dejado en sus escritos y el amor a la tierra del Valle Calchaquí y su gente”, expresó.

Durante la entrevista también destacó la importancia de recuperar espacios de encuentro entre artistas y escritores de los pueblos. Condorí contó que suele visitar a personas mayores que escriben en cuadernos y que muchas veces nunca tuvieron la posibilidad de publicar sus textos. “Hay cantidad de autores que escriben y me invitan como cantora local a que vaya a leer sus cosas”, relató.

La cantora también habló sobre la tradición de la copla y explicó que puede surgir tanto de la improvisación como de una preparación previa. Como ejemplo mencionó a su madre, que escribe coplas para distintas celebraciones del Valle, buscando rimas y palabras específicas para cada ocasión.

Condorí definió además su trabajo como una forma de llevar “la identidad calchaquí y salteña” a otros escenarios. Tras la Feria del Libro iniciará una gira por Buenos Aires con su propuesta Ballista, con presentaciones destinadas también a los salteños residentes allí y a nuevos públicos jóvenes interesados en el folclore.

La presentación en Salta será el 10 de octubre en la Usina Cultural, donde compartirá escenario con Nicolás Tolaba. “Soy calchaquí, me autorreconozco como Diaguita Calchaquí”, afirmó antes de cerrar la entrevista con una interpretación en vivo.