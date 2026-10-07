Se fugó el exintendente de Aguas Blancas "Conejo" Martínez antes de ser detenido por narcolavado

El exintendente de Aguas Blancas, Carlos "Conejo" Martínez, se fugó el sábado, justo cuando iban a detenerlo en una investigación federal que lo señala como presunto jefe de una organización de lavado de activos del narcotráfico. Permanece prófugo, con pedido de captura. Por antecedentes de contactos judiciales, se sospecha que pudo haber sido advertido por una filtración, aunque aún no está confirmado.

La causa, impulsada por la Procunar y la Procelac tras cerca de dos años de pesquisas, derivó en 32 allanamientos y 11 detenidos, entre ellos su hijo, su hija, su exmujer, su pareja actual y dos contadores. Otro sospechoso también está prófugo.

El martes, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, imputó a los detenidos en una audiencia de seis horas. Dispuso prisión preventiva para siete y medidas menos restrictivas para otros cuatro. Rechazó además declarar la causa de trámite complejo, como pedía la fiscalía. Montoya le dio seis meses para concluir la investigación.

En diciembre de 2025, Martínez fue condenado en una causa provincial a un año y dos meses de prisión por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, vinculada a la investigación por el crimen de su hermano, César "Oreja" Martínez. En un juicio abreviado admitió haber recibido y compartido información confidencial del expediente. Cumplió la pena en su domicilio.

El juez Parisi, aún sin juicio

La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, acusaron al ex juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Alejandro Parisi, por haber facilitado al abogado Roberto Ortega Serrano el acceso indebido al expediente por el crimen de "Oreja" Martínez, hermano del exintendente, causa que se tramitaba en su juzgado. Además, se lo investiga por presuntamente haber avisado a Martínez, por WhatsApp, que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que habría frustrado esos operativos. Esos mensajes fueron hallados en el celular del entonces intendente. Parisi fue detenido y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento, pero aún no fue juzgado. El propio Procurador Pedro García Castiella promovió el Jury.

Uno de los imputados por Montoya, Dimas José Ruiz, espera juicio en la Justicia provincial por el robo armado a la empresa Abra del Sol (2022). Los fiscales pidieron este martes que se fije fecha de debate, ya que la causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 y se vencieron los plazos de prisión preventiva de dos acusados.