El abogado de "Conejo" Martínez niega que estuviera prófugo “estaba en el médico en Salta”

El abogado Sergio Herrera, defensor de Carlos "Conejo" Martínez y de dos de sus hijos también detenidos en la causa por lavado de activos, aseguró en comunicación con Aries que el exintendente de Aguas Blancas no estaba prófugo. Según explicó, Martínez se encontraba en Salta al momento de los allanamientos, en tratamiento médico por un tumor en la cabeza. Dijo que fue operado dos veces, en enero y hace unas semanas, en el IMAC y en el San Bernardo, y que debe volver a intervenirse periódicamente. También afirmó que el exintendente tiene lagunas de memoria como consecuencia de esas cirugías.

“Él estaba en Salta al momento de los allanamientos, pero no estaba prófugo, estaba priorizando su salud, tuvo dos operaciones complicadas. La última operación fue hace 45 días y no quedó bien, a veces recuerda cosas y a veces no, algunos nombres y otros no”, ahondó Herrera que ejemplificó que a Martínez se le olvidan “nombres que tiene en la punta de la lengua”.

El abogado remarcó la situación delicada de salid y aseguró que su defendido debe realizarse operaciones “cada seis meses”, además de controles.

Esa versión contrasta con la que difundió la justicia luego de los allanamientos librados el sábado en la que informaron que Martínez se fugó, cuando iban a detenerlo. Si, en cambio ese mismo día fueron detenidas 6 personas allegadas a él.

Sobre Martínez que se entregó en horas de la tarde pesaba un pedido de captura en una causa federal que lo señala como presunto jefe de una organización de lavado de dinero del narcotráfico. Un video difundido por 10 Digital de Orán lo mostró presentándose en dependencias policiales junto a su abogado. Herrera afirmó que, por el momento, permanece alojado en instalaciones de Infantería de la Policía de Orán. Mientras, los otros detenidos se encuentran alojados entre Jujuy y el escuadrón 20 de Gendarmería, también en Orán.

"No se secuestró nada de interés"

Herrera cuestionó lo hallado en los allanamientos a los familiares: "No han secuestrado nada de elementos de interés", indicó y detalló que se llevaron documentación, el estatuto de la empresa AgroFam (que antes era de Martínez y luego pasó a nombre de su hijo Miguel), recibos, $83.000 de un drugstore, una moto que sería de su pareja, un auto de una de sus exmujeres y estudios médicos del exintendente. En ese sentido el abogado aseguró que esos mismos papeles demostrarán la salud de su defendido.

El abogado explicó que esta causa se relaciona a nuevas investigaciones sobre el contador Dimas José Ruiz, quién aguarda un juicio por un robo a mano armada en una empresa frutihortícola: "No tienen nada que ver una empresa de Dimas con las de Martínez", descartó Herrera. Según dijo, la fiscalía vincula movimientos bancarios de empresas que administraba un hijo y otra de la que Martínez es socio, aunque, indicó que las empresas “no tienen movimiento” y está “todo justificado”.

Desde el 2012: el planteo de la fiscalía

El abogado aseguró que el planteo de la fiscalía es que el patrimonio de Martínez fue "creciendo" desde el 2012 hasta formar una organización. Se refiere a la primera detención de Martínez en 2012, con seis kilos de cocaína, causa por la que purgó cinco años de pena.

Herrera informó además que la causa de 2019, por los 100 mil dólares en Santiago del Estero y que lleva adelante la justicia federal de Tucumán, "está en juicio". En cuanto a la causa más reciente, sobre la muerte de su hermano, advirtió que dicha causa ya está cerrada y "solamente fue condenado por el entorpecimiento" de esa investigación, a un año y dos meses.

Herrera anticipó que, en la audiencia de formalización, pedirá la devolución de los papeles secuestrados y que se libre oficio a los hospitales.