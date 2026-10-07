La construcción repunta en agosto y frena una racha de dos caídas consecutivas

El sector de la construcción intenta dejar atrás el enfriamiento que marcó los meses previos y muestra signos de respiro. De acuerdo con el informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica vinculada al rubro avanzó un 0,4% en agosto frente a julio, logrando interrumpir de este modo una secuencia de dos caídas mensuales consecutivas.

Sin embargo, la fotografía general continúa exhibiendo las secuelas de un año heterogéneo: en la comparación interanual frente al mismo mes de 2025 se registró una contracción del 4,4%, al tiempo que el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 se sostiene apenas en terreno positivo con un magro repunte del 0,8%.

El desglose del consumo aparente de insumos deja en evidencia una profunda disparidad en el comportamiento del mercado, donde rubros específicos como la grifería, los tubos de acero y el vidrio experimentaron un fuerte salto interanual del 19,4%, contrastando drásticamente con las marcadas caídas sufridas por materiales tradicionales y estructurales como el asfalto, el yeso, las cales y los pisos cerámicos, que siguen reflejando las dificultades y la cautela inversora que condicionan el ritmo de las obras en todo el país.

(Con información de Ámbito)