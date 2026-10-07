El mercado proyecta una recesión técnica en la Argentina

El pulso de la economía argentina vuelve a encender luces de alerta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que coordina el Banco Central, donde el consenso de analistas e instituciones financieras anticipa la configuración de una recesión técnica.

De acuerdo con el último reporte, el Producto Bruto Interno se habría contraído un 1% durante el tercer trimestre —lo que representa una corrección de más de dos puntos porcentuales frente a los cálculos previos—, encadenando así su segundo período consecutivo en baja tras el retroceso registrado en el tramo anterior.

Si bien las proyecciones privadas estiman un rebote moderado para el tramo final del año y una mejora interanual general en torno al 1,5% para todo el ejercicio, el freno actual disiente de la hoja de ruta oficial defendida por el Palacio de Hacienda, que prefiere matizar el impacto de los vaivenes internacionales y políticos sobre el ritmo de crecimiento.

En sintonía con este enfriamiento transitorio, el Banco Mundial también ajustó sus estimaciones globales para el país recortando el crecimiento al 2,1% para este año y al 3% para el próximo, aunque reconoció como un hito estructural inédito en casi dos décadas la posibilidad de encadenar tres años seguidos de expansión macroeconómica gracias al saneamiento fiscal y a la consolidación de las cuentas públicas.

(Con información de Perfil)