El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos

El índice de riesgo país retomó este miércoles una marcada tendencia alcista y volvió a situarse peligrosamente cerca de los 600 puntos básicos, arrastrado por un nuevo freno en los títulos soberanos de la deuda en dólares que operan en Wall Street con mermas de hasta el 1,1%.

El giro negativo responde tanto a factores globales como al reacomodamiento lógico tras la euforia inicial generada por el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil. En el plano internacional, el repunte del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y el fortalecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense —con la tasa a diez años trepando hasta el 5,33%— rediseñaron un mapa defensivo para los mercados emergentes.

Este contexto de mayor aversión al riesgo repercutió de inmediato en los activos locales. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) se tiñeron de rojo con bajas de hasta el 4% —especialmente en el sector financiero—, mientras que el índice S&P Merval en la plaza porteña profundizó su retroceso.

En paralelo, el tipo de cambio minorista en las ventanillas del Banco Nación avanzó cinco pesos para ubicarse en los 1.545 pesos, reflejando la cautela de los inversores ante un escenario macroeconómico que continúa bajo la atenta lupa del mercado.

(Con información de Clarín)