El Gobierno fija por decreto el nuevo piso de ingresos mientras la inflación marca el pulso económico

El tablero laboral argentino ingresó en una nueva etapa de ajuste salarial luego de que el Ejecutivo nacional pusiera en marcha el cronograma de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo consensuado entre las cámaras empresariales y las centrales obreras en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Secretaría de Trabajo optó por laudar de forma directa a través de la Resolución 4/2026, estipulando una suba escalonada que regirá hasta el mes de abril del próximo año y que busca contener el impacto inflacionario sobre los sectores más vulnerables.

De esta manera, el piso retributivo para los trabajadores mensualizados que cumplen una jornada legal completa se ubica en $ 391.200, mientras que el valor de la hora para el personal jornalizado trepó hasta los $ 1.994.

La medida, firmada por la presidencia del Consejo, impacta de lleno no sólo sobre los convenios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo y el estatuto agrario, sino también sobre la estructura de la administración pública nacional y diversos programas de asistencia social atados a este indicador de referencia.

El esquema diseñado por el Palacio de Hacienda contempla subas mensuales fijas de aproximadamente un 2% acumulativo, proyectando que el haber básico alcance los $ 437.000 hacia abril de 2027. Este sendero de aumentos, que en total trepará cerca de un 16% en todo el período, reaviva el debate sobre la capacidad de compra de los ingresos formales frente al costo de vida, en un contexto donde los sindicatos cuestionan la suficiencia de un piso que continúa perdiendo terreno frente a la canasta básica alimentaria.

(Con información de Cronista)