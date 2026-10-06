Santuario del Agua: buscan potenciar el turismo sin afectar un territorio frágil

El Santuario del Agua es un proyecto impulsado por las 11 comunidades que integran la Red Atacama junto al artista Tomás Saraceno para crear una instalación de sal en Salinas Grandes, vinculada con la cosmovisión del pueblo atacameño y pensada bajo un modelo de turismo comunitario. La iniciativa fue presentada en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires, mientras avanzan las gestiones para definir cómo será el acceso y la recepción de visitantes.

Por Aries, Miguel Casimiro, delegado de la organización de comunidades Red Atacama de Los Andes y La Poma, explicó que mantienen conversaciones con el Gobierno provincial y trabajan de manera coordinada con el Ministerio de Turismo.

Uno de los puntos que deberán resolverse es el acceso al Santuario del Agua. Según Casimiro, se solicitó a Vialidad que brinde los servicios necesarios o avance en la construcción de un camino consolidado que permita llegar al lugar con mayor seguridad.

Actualmente se contemplan distintas alternativas de ingreso. Una de ellas es desde San Antonio de los Cobres, a través del Salar de Cangrejillos, y otra desde la ruta 52 por la comunidad de Cerro Negro. También se proyecta un parador sobre el acceso desde San Antonio de los Cobres.

“El planteo es: ¿cómo hacemos para cuidar un sector tan frágil del territorio del pueblo de Atacama?”, explicó Casimiro. Según señaló, las condiciones para el funcionamiento turístico todavía se discuten en las asambleas comunitarias.

En ese sentido, contó que junto a Saraceno ya se decidió que el Santuario del Agua no permanezca abierto durante todo el año. “Creemos que cuidar el lugar es lo más importante”, sostuvo y agregó “el lugar necesita un descanso, necesita recuperarse”.

Otro de los aspectos que resta definir es cuántas personas podrán ingresar. Casimiro señaló que las comunidades deberán establecer qué cantidad de turistas consideran compatible con la preservación del lugar y qué medidas aplicar si la demanda supera ese límite.

Paralelamente, se trabaja en la preparación de las comunidades para recibir visitantes. Casimiro mencionó proyectos con la Universidad Nacional de Salta y adelantó que técnicos brindarán una capacitación a integrantes de las comunidades en coordinación con el Ministerio de Turismo.

La expectativa es que el Santuario del Agua también amplíe la oferta turística de la zona. “Creemos que esto va a potenciar el turismo en Salta”, afirmó Casimiro, quien planteó que San Antonio de los Cobres podría sumar esta propuesta a atractivos como el Tren a las Nubes.