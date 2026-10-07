Autos 0 km: volvieron las subas y algunos modelos aumentaron hasta 5% en octubre

Los precios de los autos 0 km volvieron a subir en octubre, después de un primer semestre en el que buena parte de las automotrices mantuvo sus listas prácticamente sin cambios. El movimiento se produce en medio de un año difícil para el sector, con una caída de ventas cercana al 13% durante los primeros nueve meses de 2026.

Las actualizaciones fueron selectivas y variaron considerablemente según la marca y el modelo. Toyota aumentó 1,7% la gama Yaris, 0,6% la Hilux y 2% las versiones de Hiace, mientras que buena parte de sus SUV mantuvo los valores de septiembre.

Ford aplicó incrementos de entre 1% y 2,1% en modelos como Territory, Bronco Sport, Maverick, Ranger y Everest. En promedio, la actualización de la marca fue del 1,1%.

Las mayores subas

Los incrementos más fuertes se registraron dentro del grupo Stellantis. El Fiat Cronos aumentó 4,4%, mientras que Peugeot aplicó un 4% sobre los modelos 208 y 2008. Citroën también ajustó 4% los precios del C3, Basalt y Aircross.

En Jeep, Renegade y Compass subieron 4%, al igual que las pickups Ram Dakota. Renault Oroch, por su parte, encabezó las actualizaciones relevadas con un aumento del 5%, aunque otros modelos de la marca tuvieron ajustes cercanos al 1% y el Arkana E-Tech bajó 7,7%.

Chevrolet aplicó aumentos mayormente de entre 1,2% y 1,5%, mientras que Nissan dejó gran parte de su gama sin modificaciones y ajustó apenas algunos modelos. Volkswagen, en tanto, aumentó 3% determinadas versiones del Nivus.

Los autos venían muy por debajo de la inflación

Pese a los aumentos de octubre, los precios de los vehículos acumularon durante buena parte de 2026 una evolución muy inferior a la inflación general.

Según datos del INDEC, entre diciembre de 2025 y agosto de este año la adquisición de vehículos aumentó apenas 3,1% en el Noroeste argentino, frente a una inflación regional acumulada del 22,3%. En el Gran Buenos Aires, la diferencia fue de 4,8% contra 21,4%.

Las automotrices atribuyen los nuevos ajustes a la necesidad de recomponer precios luego de varios meses prácticamente congelados y al movimiento que mostró el dólar desde julio. El desafío para las marcas será recuperar márgenes sin profundizar la caída de ventas que atraviesa el mercado durante 2026.