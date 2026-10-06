La insólita lista de excusas de Caputo para justificar la economía

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, sumó nuevos e insólitos argumentos para justificar los tropiezos del rumbo económico y la persistente inestabilidad en los indicadores oficiales. Durante una entrevista concedida a un espacio de streaming afín al oficialismo, el funcionario atribuyó la volatilidad de los mercados y los vaivenes en la actividad a una lista heterogénea de factores que incluyó la realización de paros gremiales, la cita mundialista y la próxima llegada del Papa León XIV al país, un acontecimiento que, según su visión, alterará los días hábiles y distorsionará las estadísticas oficiales de los próximos meses.

Lejos de asumir responsabilidades sobre los números en rojo, el ministro intentó relativizar las mediciones del Estimador Mensual de Actividad Económica y defendió el blindaje financiero del Gobierno apelando al respaldo incondicional de los Estados Unidos.

En esa línea, Caputo aseguró que la Casa Blanca mantendrá su asistencia a la administración de Javier Milei tras la sintonía geopolítica regional lograda en los últimos años, a la vez que celebró los resultados electorales en Brasil que posicionan al bolsonarismo de cara al ballottage presidencial de octubre frente a Lula da Silva.

Sin embargo, el tramo más encendido de su exposición llegó cuando abandonó los tecnicismos económicos para lanzar una fuerte bravuconada de tinte político y electoral de cara a las presidenciales de 2027. Ante un panel obsecuente, el jefe de la economía nacional vaticinó que el oficialismo le va a "arrancar la cabeza" al peronismo en las urnas, ratificando la polarización extrema como estrategia discursiva mientras el equipo económico intenta despejar los fantasmas sobre la escasez de reservas y la fragilidad del modelo.

(Con información de Página12)