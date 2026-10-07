La Rural celebró la inversión vial para Salta: “Si no mejoramos la infraestructura, no vamos a crecer”

El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, recibió con expectativa las inversiones viales previstas para Salta en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que mejorar la infraestructura es indispensable para que la provincia pueda crecer.

“Que el presupuesto 2027 tenga todas estas inversiones teóricamente destinadas para nuestra provincia nos da expectativa”, señaló en diálogo con Aries. Figueroa destacó las gestiones realizadas tanto por Vialidad Nacional como por el Gobierno provincial y remarcó que el estado de las rutas era un reclamo que las entidades productivas venían instalando desde hace tiempo.

El dirigente rural fue contundente al vincular las obras con la competitividad: “Si no mejoramos la infraestructura, no vamos a crecer como provincia”. Explicó que el problema no afecta únicamente al campo, sino también a los habitantes de las localidades del interior que dependen de las rutas para movilizarse y abastecerse.

Figueroa describió las dificultades que actualmente atraviesan productores y transportistas, especialmente en corredores como la Ruta Nacional 34. Señaló que los camioneros deben circular con extremo cuidado y advirtió que el deterioro llegó a convertirse en una cuestión de seguridad: “Hay un momento donde ya hay mucho riesgo de vida y eso no puede pasar”.

El estado de los caminos también repercute directamente sobre los costos y tiempos de la producción. Según explicó, las cargas sufren demoras, los transportistas deben modificar horarios y en muchos casos se intenta evitar la circulación nocturna para reducir riesgos.

Aun así, Figueroa señaló algunas mejoras recientes en el corredor de Metán y Rosario de la Frontera, donde aseguró que las obras avanzaron y la transitabilidad mejoró. “Costó mucho que se tomen las decisiones”, sostuvo, aunque consideró que las inversiones anunciadas para el próximo año representan “una luz en el camino” para el sector productivo salteño.