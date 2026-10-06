Salta, la más beneficiada por el presupuesto nacional de Vialidad en 2027

El jefe del 5º Distrito de Vialidad Nacional, Federico Casas, aseguró en Pelo y Barba por Aries que Salta aparece como la provincia más beneficiada dentro del proyecto de Presupuesto 2027 en materia de infraestructura vial nacional.

Según explicó, el Gobierno nacional prevé destinar cerca de $886.000 millones a obras viales en las 23 provincias. De ese total, $142.000 millones corresponderían a Salta, lo que representa aproximadamente el 16% de toda la partida prevista para Vialidad Nacional.

Casas remarcó que la cifra coloca a Salta por encima de Buenos Aires, que tendría asignados alrededor de $100.000 millones, y sostuvo que incluso la suma de varias provincias no alcanza el monto previsto para territorio salteño.

“Salta es, sin duda, la más beneficiada”, afirmó el funcionario.



Entre los factores que, según Casas, explican esa asignación, mencionó la reactivación de obras que habían quedado paralizadas, el ordenamiento administrativo del 5º Distrito y la aprobación de proyectos técnicos que todavía estaban pendientes. También destacó el convenio firmado entre Nación y Provincia en mayo de 2024 para obras de infraestructura y señaló que la regularización de acuerdos y documentación ayudó a posicionar mejor a Salta a la hora de distribuir fondos.

También destacó el rol de los legisladores nacionales y planteó que será clave defender esas partidas cuando el Presupuesto comience a tratarse en el Congreso. “Sería impensado que un legislador nacional vote en contra del presupuesto teniendo en cuenta esto”, expresó.

Casas aclaró, no obstante, que se trata todavía de un proyecto que debe ser aprobado por el Congreso. Una vez convertido en ley, explicó, quedará pendiente la gestión para que las partidas efectivamente se ejecuten durante 2027.

Entre las principales obras previstas aparecen la continuidad del puente de Vaqueros y la autopista Costanera, la recuperación de la Ruta Nacional 34, trabajos en la Puna, la reactivación de obras sobre la Ruta 40 y la finalización de tramos pendientes de la Ruta 16.