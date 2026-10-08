EDESA impulsa cursos de electricidad para mujeres y diversidades en Capital y Orán

Unas 100 mujeres y diversidades podrán acceder a nuevas capacitaciones gratuitas en electricidad domiciliaria que se desarrollarán en Salta Capital y Orán, dentro del programa Constructoras Más.

En la ciudad de Salta ya comenzaron las clases de Electricidad II en el Polo de Mujeres, mientras que en Orán se encuentran abiertas las inscripciones para el Nivel I. La iniciativa se lleva adelante entre EDESA, la Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO). Constructoras - Inicio PO 2026

La capacitación incluye conocimientos técnicos de electricidad domiciliaria, pero también contenidos relacionados con el mercado de trabajo, construcción del perfil laboral y herramientas para favorecer la inserción laboral de quienes completen el trayecto. Constructoras - Inicio PO 2026

El programa tiene antecedentes desde 2023 y, según la información difundida, más de 140 mujeres ya participaron de cursos similares realizados en Salta Capital y distintas localidades del interior provincial.