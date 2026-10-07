Barrios populares: 60% de las familias debe dinero y cuatro de cada 10 pide prestado para comer

El endeudamiento dejó de estar asociado solamente a la compra de bienes durables o mejoras en la vivienda y pasó a formar parte de la economía cotidiana de los sectores populares. En diálogo con Pasaron Cosas Ignacio “Nacho” Palarik, referente del Instituto Periferias y Barrios de Pie en Salta, aseguró que un relevamiento realizado durante agosto detectó que el 60% de las familias de barrios populares tiene algún tipo de deuda.

El estudio, según explicó, alcanzó a más de 5.000 casos en más de 15 provincias. Entre quienes están endeudados, el 42% declaró que tomó deuda para poder comprar alimentos.

“No se endeuda la gente para cambiar el auto, no se endeuda para ampliar su vivienda. ¿Para qué se endeuda? Para poder acceder a la compra de alimentos”, resumió Palarik.

El dirigente señaló que el fenómeno aparece acompañado por una creciente utilización de herramientas de crédito digitales y, en los casos más críticos, prestamistas informales. A su entender, el problema central es una “crisis de ingresos” que obliga a financiar consumos que antes se pagaban con el salario o con el ingreso corriente.

La situación también se refleja en la preocupación cotidiana: de acuerdo con los datos expuestos durante la entrevista, el 83,7% manifestó preocupación diaria por resolver la comida y el 53% de los hogares dijo haberse quedado sin alimentos en algún momento de agosto.