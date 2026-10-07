Frontera norte: el aumento del narcotráfico aéreo reabre el debate sobre la Ley de Seguridad Interior

El debate nacional sobre seguridad y soberanía tuvo en Pasaron Cosas una derivación directa hacia Salta y la frontera norte. Julio Palavecino, especialista en seguridad y consultor, sostuvo que los controles ya no deberían concentrarse solamente sobre corredores terrestres como las rutas nacionales 34 y 9, sino prestar especial atención al movimiento aéreo clandestino.

“Hoy por hoy ya no es tanto el problema por tierra (...) sino todo el aéreo que hay. Es impresionante”, afirmó Palavecino.

El especialista vinculó ese escenario con la discusión sobre herramientas de vigilancia y respuesta frente a vuelos irregulares, un aspecto que, a su criterio, debería quedar más claramente desarrollado dentro de una política integral de seguridad.

Pero Palavecino advirtió que el problema fronterizo no puede analizarse exclusivamente desde la respuesta policial. Al describir la situación en el norte salteño señaló la existencia de pasos permeables, microtráfico, tráfico de personas y economías informales, y sostuvo que la ausencia de alternativas laborales legales termina empujando a parte de la población hacia actividades de mayor riesgo.

“Si vos no le brindás a esa zona una economía formal en la cual se pueda sustentar, lamentablemente va a avanzar la informal”, afirmó. Incluso diferenció el tradicional bagayeo de actividades de mayor escala y peligrosidad, al advertir que la diferencia económica entre un ingreso informal menor y trasladar mercadería ilegal puede convertirse en un fuerte incentivo.