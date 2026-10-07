Ley de Soberanía: advierten que podría habilitar la intervención del Ejército en conflictos internos

El proyecto de Ley de Soberanía Nacional quedó bajo la mirada del abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, quien en Pasaron Cosas por advirtió que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional reúne materias que, a su criterio, la legislación argentina mantuvo separadas desde la recuperación democrática: la defensa nacional y la seguridad interior.

“Milei en este proyecto está mezclando dos cosas que no se pueden unir”, sostuvo Astigueta.

Según explicó, el problema aparece porque las Fuerzas Armadas tienen como función central responder ante amenazas externas, mientras que la seguridad dentro del territorio corresponde a fuerzas policiales y de seguridad. “Existe un consenso democrático en Argentina de no mezclar la defensa exterior de la Nación con la seguridad interior”, remarcó.

El constitucionalista diferenció además el capítulo referido a Malvinas y la explotación de recursos naturales del resto de la iniciativa. Señaló que sobre la defensa de los recursos argentinos en las islas puede existir un amplio acuerdo, pero cuestionó que el proyecto avance luego sobre otras materias, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con competencias vinculadas tanto a la defensa exterior como a situaciones que podrían producirse dentro del país.

Para Astigueta, allí aparece la consecuencia más delicada. Planteó como ejemplo una eventual denuncia de injerencia extranjera en un proceso electoral argentino y advirtió que, bajo una interpretación amplia de la norma, podrían utilizarse estructuras militares o de inteligencia para identificar vínculos dentro del territorio nacional.

“A mí me parece peligroso”, resumió, al considerar que una discusión surgida alrededor de Malvinas puede terminar habilitando herramientas estatales sobre cuestiones de política y seguridad interna.