Alerta amarilla por fuertes vientos: qué zonas de Salta tendrán ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento intenso para este miércoles 7 de octubre, con velocidades previstas de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Las zonas alcanzadas por el aviso comprenden los departamentos Cachi, Cafayate, San Carlos, Los Andes, Molinos y La Poma. Las condiciones pueden generar reducción de visibilidad por polvo en suspensión, especialmente en rutas y sectores abiertos.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Defensa Civil recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y circular con precaución. También pidió prestar atención a cables, postes y árboles ante la posibilidad de desprendimientos o caídas.

Además, se aconseja seguir únicamente los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones del fenómeno y cambios en las condiciones meteorológicas durante la jornada.