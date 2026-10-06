Buenos Aires se prepara para despedir a Messi: shows, Fan Fest y un Monumental de fiesta

A pocas horas de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Buenos Aires empieza a teñirse de celeste y blanco. Desde el barrio de Belgrano, a pocas cuadras del Monumental, Javier “Chino” Aparicio describió por Pelo y Barba por Aries una mañana distinta: chicos llegando a las escuelas con la camiseta argentina, movimiento creciente en las calles y una mezcla de alegría y nostalgia que acompañará toda la jornada.

“Se mezclan muchas cosas”, resumió el periodista al intentar poner en palabras lo que significa la despedida. Para Aparicio, el clima recuerda a esas fechas en las que la celebración convive inevitablemente con la memoria. Y sintetizó su sentimiento hacia Messi con una expresión sencilla: “Gracias, loco”.

El Monumental será el centro de una jornada que irá mucho más allá de los 90 minutos. En las inmediaciones está previsto un Fan Fest, espectáculos musicales y actividades para los hinchas antes del encuentro. Aparicio estimó que entre el estadio y los alrededores unas 100 mil personas podrían formar parte del movimiento generado por la despedida.

Para el “Chino”, también habrá una diferencia inevitable con otros grandes adioses del fútbol argentino. Recordó a Maradona y planteó que Messi llega a este momento de otra manera: eligiendo cómo cerrar su historia con la camiseta argentina, acompañado por su familia y después de haber llevado a la Selección nuevamente a la cima del mundo. “Hoy pasa medio a segundo plano todo”, describió desde Buenos Aires. La atención está puesta en el 10.