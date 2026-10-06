Mercado en tu Barrio llega este miércoles a Ciudad del Milagro

La Municipalidad realizará este miércoles 7 de octubre una nueva edición de Mercado en tu Barrio en Ciudad del Milagro, sobre avenida Héroes de la Patria y avenida Bolivia, de 10 a 16.

En diálogo con Aries, el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Guzmán Cieri, adelantó que habrá más de 70 puestos de productores locales, con promociones, descuentos y diferentes formas de pago.

La jornada sumará además el móvil del Registro Civil, el servicio de licencias de conducir y personal de Bienestar Animal para realizar vacunación antirrábica y desparasitación.

Guzmán Cieri confirmó también que el sábado 10 será el turno de La Muni en tu Barrio en el Complejo Parroquial Ceferino Namuncurá, en Cuba 969 en barrio El Milagro, de 9 a 13, con servicios municipales y la participación de organismos provinciales.