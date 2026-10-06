Entregaron 15 viviendas para adultos mayores en Tartagal

Quince viviendas destinadas a personas mayores fueron entregadas en Tartagal como parte del complejo Casa Propia, Casa Activa. Las unidades fueron adjudicadas en comodato a 16 residentes: 14 personas que viven solas y una pareja.

La entrega se concretó tal como había anticipado en Aries la secretaria de las Personas Mayores, Agustina Esteban Zamar. El complejo cuenta en total con 32 unidades, entre monoambientes y viviendas de dos ambientes, además de espacios destinados a actividades y atención de los residentes.

Para acceder a las viviendas, los beneficiarios debían tener 60 años o más, residencia permanente en Tartagal, no contar con vivienda propia ni registrar bienes inmuebles a su nombre. También debían acreditar una necesidad habitacional y económica y poder desarrollar de manera independiente las actividades básicas de la vida diaria.

Esteban Zamar explicó que la inscripción, evaluación y selección estuvo a cargo del equipo técnico de la Secretaría de las Personas Mayores, que realizó entrevistas psicosociales a los postulantes.

Además de las viviendas, las instalaciones incluyen un Centro de Día para la atención de la salud, pileta, salón de usos múltiples, bibliotecas, huertas, jardines y otros espacios comunes.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó que el lugar permitirá a los residentes no solamente contar con un espacio para vivir, sino también compartir con sus vecinos y participar de las actividades recreativas previstas en el complejo.

La iniciativa fue desarrollada conjuntamente entre la Provincia y el Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados (PAMI).

De la entrega participaron también los intendentes de Tartagal, Franco Hernández Berni, y de Salvador Mazza, Gustavo Suvelza; el gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Pedro Urueña; el diputado provincial Matías Monteagudo y autoridades municipales.