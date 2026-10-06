Habrá alimentos con hasta 30% de descuento en el Mercado en tu Barrio en zona norte

Una nueva edición de El Mercado en tu Barrio se realizará este miércoles 7 en Ciudad del Milagro, con productos alimenticios a precios promocionales y descuentos de hasta el 30%.

La feria funcionará de 10 a 16 en la cancha ubicada en avenida Héroes de la Patria esquina avenida Bolivia. Los vecinos podrán encontrar verduras, pan, pollo, cerdo, lácteos y otros productos.

Para las compras estarán habilitados distintos medios de pago. La propuesta busca facilitar el acceso a alimentos a precios más bajos y, al mismo tiempo, acompañar a productores locales.

La jornada también incluirá servicios que estarán disponibles hasta las 13. El equipo de Bienestar Animal realizará vacunación y desparasitación.

Además, durante ese horario se podrán efectuar trámites vinculados con la renovación del DNI y las licencias de conducir.

Ofertas de diferentes productos:

Tomate: 2 kg x $2.000

Espinaca: 2 x $1.500

Tortillas: 8 x $1.000

Pan blanco familiar Bimbo: 2 x $8.000

Tira de pan: 4 x $1.000

Rapiditas clásicas Bimbo: 2 x $4.000

Facturas: 4 x $1.000

Combo de limpieza: $13.200

Incluye: 5 L de detergente, 5 L de lavandina y 5 L de desodorante.

Combo de lavado: $10.700

Incluye: 5 L de jabón líquido y 5 L de suavizante.

Nueces mariposa: $5.000

Nueces partidas: $4.000

Pasas de uva sin semillas: $5.000