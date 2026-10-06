Justicia 360: capacitarán a estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas

La iniciativa comenzó en el ámbito educativo y continuará con nuevas capacitaciones en establecimientos de toda la provincia.
Salta06/10/2026Mariana FríasMariana Frías

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Estudiantes secundarios de Salta recibirán capacitaciones sobre el Régimen Penal Juvenil y el Juicio por Jurados como parte de “Justicia 360”, una iniciativa que comenzó a implementarse en establecimientos educativos de la provincia.

La primera actividad se desarrolló en el Colegio Divina Misericordia y estuvo encabezada por el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, y la subsecretaria de Justicia, Agustina Rizzoli.

La propuesta está destinada a estudiantes de 1° a 5° año, tanto de establecimientos de gestión estatal como privada. Los alumnos de 1° a 4° recibirán contenidos vinculados con el Régimen Penal Juvenil, mientras que para 5° año se incorporará también el funcionamiento del Juicio por Jurados.

“Buscamos acercar el sistema de justicia a los jóvenes, con información clara que les permita conocer sus derechos, responsabilidades y las distintas formas de participación ciudadana”, explicó Mónico.

Por su parte, Rizzoli señaló que la intención es que los estudiantes puedan comprender de manera sencilla el funcionamiento de la Justicia y cuestiones relacionadas con su realidad. “Esta primera experiencia en las escuelas es el punto de partida para continuar ampliando Justicia 360 a otras temáticas y públicos”, indicó.
La iniciativa también contempla capacitaciones vinculadas con abuso sexual, mediación, justicia penal juvenil, juicio por jurados y acceso a la Justicia.

Esta primera etapa continuará en otros establecimientos educativos de la provincia, con la incorporación progresiva de las distintas temáticas contempladas en el proyecto.

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