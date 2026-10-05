Argentina y nueve socios hemisféricos condenan el terrorismo iraní y sus redes de influencia

Argentina se sumó este lunes a los Estados Unidos y a otros ocho gobiernos latinoamericanos y norteamericanos en una declaración conjunta que condena con extrema dureza las "acciones terroristas" y las "operaciones de influencia maligna" ejecutadas en el continente por la República Islámica de Irán y sus milicias aliadas.

El texto, difundido por el Departamento de Estado bajo la conducción de Marco Rubio, cristaliza los consensos alcanzados tras el último Foro de Lucha contra el Terrorismo Transnacional celebrado en Paraguay, consolidando una red de cooperación institucional orientada a cercar la actividad de redes extranjeras en la región.

El pronunciamiento conjunto firmado por países como Canadá, Colombia, Paraguay, Perú y Brasil, entre otros socios, advierte sobre un amplio abanico de amenazas que van desde la planificación de atentados letales y el lavado o recaudación ilícita de fondos hasta la injerencia política y la coacción sobre procesos legales.

Para el Gobierno argentino, esta firma ratifica el rumbo geopolítico impreso en su política exterior, que el pasado abril se tradujo en la formalización de la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), trayendo al presente el peso indeleble de los trágicos atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994.

Con la exigencia explícita de que el régimen de los ayatollahs cese de inmediato sus "maniobras hostiles", los países firmantes se comprometieron a optimizar los mecanismos de intercambio de inteligencia y coordinación operativa.

(Con información de La Nación)