Salta y Estados Unidos avanzan en una agenda de inversiones y conectividad

Una delegación del Gobierno de Estados Unidos inició en Salta una agenda vinculada con inversiones y conectividad, con reuniones centradas en el desarrollo minero, energético y de infraestructura. La provincia fue la primera visitada por el grupo, según explicó el jefe de Gabinete, Sergio Camacho.

La comitiva fue recibida por el vicegobernador Antonio Marocco, en representación del gobernador Gustavo Sáenz, junto a Camacho y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur. La visita se produce en un contexto de profundización de las relaciones comerciales y de inversión entre Argentina y Estados Unidos.

“Este grupo, con gente de la Embajada, con gente de los distintos bancos y representantes comerciales de la Embajada, tiene todo el interés en el desarrollo de lo que ellos llaman la conectividad Andes-Atlántico”, explicó Camacho.

Según el funcionario, el interés está relacionado principalmente con dos áreas de desarrollo en Argentina: Vaca Muerta y la actividad minera, particularmente en el norte del país. En ese marco, las autoridades salteñas realizaron una presentación sobre la dimensión y evolución prevista de los proyectos provinciales.

Camacho sostuvo que uno de los principales planteos realizados durante las reuniones fue la necesidad de mejorar la infraestructura necesaria para conectar la producción con distintos mercados. Allí Salta puso especialmente el foco en el Corredor Bioceánico y en la recuperación de la conectividad ferroviaria.

“Nosotros aprovechamos para hablar de la conectividad ferroviaria, esencialmente el Ramal C14, pero también poniendo a Salta, como siempre, como eje del Corredor Bioceánico, con todas las posibilidades de desarrollo que ello acarrea”, señaló.

El jefe de Gabinete indicó que el esquema Andes-Atlántico también contempla una salida hacia el Pacífico y destacó las posibilidades que ofrece para vincularse tanto con los mercados asiáticos como con la costa oeste del continente americano.

La actividad minera fue otro de los ejes del encuentro. Camacho explicó que su crecimiento demanda mejoras en infraestructura vial, energética y ferroviaria, además de sistemas de transporte que permitan articular diferentes vías de conexión.

En ese punto, sostuvo que Salta viene avanzando en infraestructura vial y energética, pero identificó al ferrocarril como una de las principales necesidades pendientes. “Lo que les comentamos es en qué sector estamos avanzando, como el vial y el energético, y qué nos falta, que es el ferroviario”, afirmó.

Marocco, por su parte, recordó que desde 2021 existe un grupo de amistad con la Embajada de Estados Unidos y planteó la intención de profundizar la relación y ampliar el intercambio comercial.