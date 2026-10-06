Trump aprobó la ejecución del autor de la masacre en la base militar de Fort Hood

La historia judicial de los Estados Unidos cruzará un hito sin precedentes luego de que el presidente Donald Trump aprobara formalmente la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado por perpetrar en 2009 una de las peores masacres en una instalación militar del país.

La decisión fue comunicada públicamente por el vocero del Pentágono, Sean Parnell, quien precisó que la medida fue impulsada por recomendación directa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, habilitando al secretario del Ejército a fijar los plazos y el lugar donde se cumplirá la pena capital.

Hasan, un ex psiquiatra militar de origen estadounidense, se encuentra alojado en la prisión castrense de Fort Leavenworth, en Kansas, desde que un tribunal militar lo condenara por unanimidad en agosto de 2013 a la pena máxima por trece cargos de asesinato premeditado y treinta y dos de tentativa de homicidio.

El sangriento episodio ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Preparación para Soldados de la base de Fort Hood, en Texas, cuando el oficial abrió fuego al grito de consignas extremistas contra tropas que aguardaban su despliegue a misiones en el extranjero, dejando además a más de treinta heridos en una investigación que luego expuso sus vínculos con clérigos radicales vinculados a Al Qaeda.

(Con información de Página12)