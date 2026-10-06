Jair Bolsonaro pidió permiso para recibir a Flávio en plena campaña por el balotaje

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pidió al Supremo Tribunal Federal que le permita volver a recibir visitas de su hijo Flávio Bolsonaro, quien disputará el balotaje presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.

La defensa presentó el pedido ante el STF y sostuvo que la restricción impuesta por el juez Alexandre de Moraes por un período de 90 días vence el próximo 11 de octubre. Los abogados argumentaron que mantener un régimen de visitas “excepcionalmente restrictivo” ya no resulta necesario.

Flávio tiene prohibido visitar a su padre desde julio, luego de haber publicado en redes sociales una carta escrita por el exmandatario. Jair Bolsonaro tiene además restricciones para utilizar internet, incluso a través de terceros.

El pedido adquiere especial relevancia política después de que Flávio Bolsonaro terminara primero en la primera vuelta presidencial, con alrededor del 47% de los votos, frente al 45% obtenido por Lula. Ambos definirán la Presidencia en segunda vuelta.

Jair Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario mientras cumple una condena de 27 años y tres meses por la trama golpista vinculada a las elecciones de 2022. El expresidente conserva, sin embargo, una fuerte influencia política dentro del espacio que conduce su hijo.

La Justicia deberá resolver ahora si flexibiliza el régimen de visitas antes del tramo decisivo de la campaña brasileña.