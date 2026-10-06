Nueva York declaró la emergencia por un brote de sarampión

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró una emergencia por desastre sanitario ante el avance de un brote de sarampión que ya acumula 108 casos en 2026. La decisión entró en vigencia de inmediato y se extenderá hasta el 4 de noviembre.

Según las autoridades sanitarias, 92 de los casos fueron detectados desde mediados de julio y la mayoría se concentra en comunidades rurales con bajos niveles de inmunización. El brote ya alcanza a 18 condados del estado.

La emergencia permitirá ampliar quiénes pueden aplicar la vacuna triple viral MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola. También habilita a enfermeros registrados a solicitar estudios diagnósticos y a farmacéuticos a vacunar a niños desde los dos años.

Además, todas las vacunas MMR deberán ser informadas a los registros de inmunización del estado o de la ciudad de Nueva York dentro de las 72 horas. En las zonas afectadas, los departamentos de Salud locales ya aplicaron más de 1.000 dosis.

El brote se inscribe en un escenario nacional más amplio. Estados Unidos acumula cerca de 3.900 casos de sarampión en 2026, el número más alto desde 1991, mientras que Pennsylvania también atraviesa una situación crítica, con más de 1.000 contagios y cinco muertes.