Demócratas acusan a Trump de injerencia electoral en Brasil

La tensión geopolítica en el hemisferio occidental escaló a niveles propios de la Guerra Fría luego de que un peso pesado del Senado estadounidense pusiera la lupa sobre los movimientos de la Casa Blanca en América Latina.

En una misiva formal enviada al Departamento de Estado, un bloque de legisladores demócratas apuntó directamente contra la ofensiva diplomática y económica impulsada por la actual gestión norteamericana, señalando que el uso de aranceles, sanciones selectivas y guiños políticos busca distorsionar deliberadamente el veredicto democrático en Brasil y condicionar a sus instituciones judiciales.

El documento, firmado por figuras clave del Comité de Relaciones Exteriores como Jeanne Shaheen, Tim Kaine y Peter Welch, pone sobre la mesa una advertencia que trasciende las fronteras brasileñas al denunciar una sistemática estrategia de intromisión regional.

Los legisladores recordaron antecedentes recientes que encendieron las alarmas en las cancillerías del continente, incluyendo las maniobras previas a los comicios legislativos en la Argentina, Honduras y Colombia. Para los demócratas, el tablero sudamericano está siendo tratado por Washington como un tablero de ajedrez ideológico, donde se busca blindar a aliados de ultraderecha mediante presiones explícitas que erosionan la soberanía de los socios comerciales más estratégicos de la región.

El epicentro de la disputa actual se concentra en el complejo escenario político brasileño, donde el tablero electoral enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario procesado. Las alarmas en el Capitolio terminaron de dispararse tras gestos considerados inadmisibles por la diplomacia tradicional, como la reunión mantenida en el Despacho Oval entre Donald Trump y el propio Flávio Bolsonaro, un movimiento interpretado como un espaldarazo explícito en medio de escándalos internos.

A esto se sumó la designación de figuras de extrema derecha en puestos clave del Departamento de Estado, un combo que, según los demócratas, confirma la voluntad de socavar la estabilidad institucional de la mayor economía de Sudamérica a cambio de réditos partidarios.

(Con información de Ámbito)